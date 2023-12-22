Джемаль Бустани, автор haqqin.az 18:45

Суданские Силы оперативной поддержки (RSF) сумели захватить столицу штата Аль-Джазиры - город Вад Мадани. Это первый крупный успех отрядов RSF за время развязанной ими гражданской войны в Судане. Ничего не предвещало. Буквально накануне армия сообщала, что отбила все атаки RSF на город, и, дескать, все под контролем, враг бежит. И тут на следующий день Вад Мадани стало известно, что «бежавшие» резко остановились и пошли обратно, город захвачен, местный военный гарнизон сдался, тысячи гражданских бегут оттуда.

Город оказался ограблен дважды. Сначала в спешке теми, кто его защищал, армией и полицией перед отступлением – теперь этим захватывающим занятием, досконально и методично, увлеченно занимаются боевики RSF. Новость о потере штата вызвала бурю негодования в местных соцсетях. Суданцы обвиняют главу армии, генерала Абд аль-Фаттаха аль-Бурхана, в обмане, сдаче позиций и слабости. В Вооруженных силах заявили, что начали расследование обстоятельств сдачи города, большинство населения которого поддерживали аль-Бурхана, а сам он пообещал привлечь к ответственности тех, кто, по его мнению, виновен в этом поражении. История обещает быть громкой, поскольку боевики RSF с момента начала боевых действий не могли похвастаться серьезными военными успехами, российский «Вагнер» по известным причинам на помощь им не пришел, и вообще у них не было никаких предпосылок для серьезных побед.

Кроме того, история с захватом Вад Мадани, если правительственные войска в короткий срок не восстановят над ним контроль, может иметь далеко идущие последствия. Поскольку штат Аль-Джазира имеет огромное значение для Судана как с точки зрения логистики, так и продовольственной безопасности всей страны. Его захват мятежниками грозит нарушить снабжение суданской армии и серьезно ослабить позиции аль-Бурхана как внутри страны, так и за рубежом. Но на этом неприятности законного правительства не заканчиваются, поскольку у RSF наметился еще один успех - в Дарфуре и Кордофане, где им удается проламывать оборону суданской армии. В течение двух недель, буквально на ровном месте мятежникам удалось добиться немалых по местным меркам военных успехов и серьезно уронить репутацию как правительственных войск, так и лично генерала аль-Бурхана. А так не бывает. Если, конечно, исключить версию о том, что в предводителе RSF Мухаммеде «Хамедти» Дагало внезапно пробудились ранее никем не замеченные военные таланты. Но гораздо более вероятным представляется, что кто-то извне сумел предоставить бывшему торговцу верблюдами солидную военную помощь. Такую, которая в момент позволила ему переломить ситуацию в свою пользу.