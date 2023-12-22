Хаменеи: Израиль исчезнет, можете не сомневаться

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны к торговому бойкоту Израиля.

«Мусульманские страны не должны допускать поставок нефти и других товаров в Израиль, который лишает граждан Газы воды. Они должны потребовать, чтобы их власти прекратили помощь Израилю и разорвали с ним все связи», - заявил сегодня, 23 декабря, Хаменеи. Его слова приводят израильские СМИ.

Хаменеи добавил: «Не сомневайтесь, сионистский режим исчезнет. Война в Газе является исключительным явлением - как из-за жестокости сионистского режима, так и из-за стойкости и сопротивления палестинцев».