Майя Санду о поддержке Азербайджаном Молдовы

В поздравительном письме президента Молдовы говорится: «Прошу принять искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности».

Майя Санду отмечает, что «между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой существуют развивающиеся отношения дружбы и сотрудничества. Уверена, что партнерство между нашими странами, основанное на взаимном уважении и доверии, будет еще больше укрепляться».

Президент Молдовы выражает «глубокую признательность за оказанную Азербайджаном и лично Вами поддержку нашей стране во времена, когда мы в ней нуждались. Я расцениваю это как наглядное подтверждение дружбы между нашими странами. Верю, что в будущем наше сотрудничество станет еще глубже. Желаю Вам успехов, Вашей стране - дальнейшего развития и процветания».