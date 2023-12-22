Явлинский отказался от участия в выборах президента

Выступивший против войны в Украине лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сегодня российский ЦИК отказался пустить на выборы еще одного кандидата с антивоенной программой - Екатерину Дунцову, пишет «Страна.ua».

Дунцова обратилась к Явлинскому с просьбой выдвинуть ее от партии «Яблоко», но он ответил отказом. «Мы ее не знаем», - заявил Явлинский.