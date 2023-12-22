Президент России Владимир Путин, возможно, сделает небольшую паузу в работе на предстоящих новогодних и рождественских праздниках, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Частично, наверное, но полностью он никогда не использует [каникулы]», - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о том, планирует ли Путин отдохнуть во время предстоящих новогодних и рождественских праздников.

Песков также сказал, что Владимир Путин не планирует поездки в регионы страны во время новогодних каникул, но командировки начнутся вскоре после них.