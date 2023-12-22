Умер композитор Мурад Кажлаев

Кажлаеву было 92 года. Церемония прощания и похороны композитора пройдут 24 декабря на кладбище в Махачкале.

Мурад Кажлаев родился в 1931 году в Баку. Он представитель дагестанского народа лакцы (его родители были уроженцами села Кумух Лакского района Дагестана). Кажлаев окончил Азербайджанскую государственную консерваторию по классу композиции. В разные годы преподавал в музыкальном училище имени П.И. Чайковского в Махачкале, работал главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио и оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, занимал должность художественного руководителя Дагестанской филармонии. В 2010 году основал в Дагестане музыкальную школу для одаренных детей, а позже создал при ней музей дагестанской музыкальной культуры.

В 1963–1964 годах был худруком Дагестанской филармонии. В 1965 году создал вокально-инструментальный ансамбль «Гуниб» (позже известный как «Гая»). В 1963–1973 годах Кажлаев был председателем Союза композиторов Дагестанской АССР, с 1968-го — секретарем правления Союза композиторов РСФСР.