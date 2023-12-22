Украинцам будут присылать электронные приглашения в военкомат

Министерство обороны Украины рассматривает возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления о том, что им необходимо явиться в территориальные центры комплектования (аналог военкомата). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в интервью украинскому телеканалу «Суспильне».

По словам Умерова, подобные приглашения получат в том числе граждане Украины, проживающие за рубежом. Умеров добавил, что Министерство обороны работает над техническими решениями, чтобы процесс был «цивилизованным».

Министр не уточнил, как военные будут рассылать электронные приглашения — через сервис государственных услуг «Дия», по электронной почте или другим образом.

В апреле 2023 года Госдума РФ приняла закон, который разрешает рассылать повестки в электронном виде — их будут отправлять в личные кабинеты на «Госуслугах».