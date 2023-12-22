Россия устроила в Приднестровье несанкционированные учения. Молдова возмущена

В Приднестровье (регион Молдовы, в настоящее время находится под контролем РФ – ред.) 22 декабря российские военные устроили учения, не согласовав их с властями Молдовы, сообщило молдавское издание Newsmaker.

Выстрелы были слышны вблизи сел Гиска и Коржова на левом берегу Днестра в рамках несанкционированных учений. Стрельба продолжалась около 40 минут, подтвердил порталу Zona de Securitate глава делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Серджиу Головач.

ОКК – совместная военная командная структура из Молдовы, Приднестровья и России, которая действует в демилитаризованной зоне на границе между Молдовой и Украиной.

В Бюро реинтеграции сообщили Newsmaker, что поднимут вопрос о случившемся на следующем заседании ОКК.

Недавно в Молдове организовали военные учения неподалеку от границы Приднестровья и в 22 километрах от украинской границы.