Соратники Трампа против Никки Хейли

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал с соратниками выбор бывшего американского постпреда при ООН Никки Хейли, также претендующей на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, в качестве потенциального кандидата в вице-президенты. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на информированные лица.

По данным этих источников, отзывы участников дискуссий о возможном включении Хейли в список, если Трамп вступит в предвыборную гонку, были «в подавляющем большинстве отрицательными».

Хейли, в свою очередь, в интервью телекомпании CNN заявила, что США не готовы к еще четырем годам хаоса, которые наступят в случае возвращения Трампа в Белый дом. По ее словам, возможно, Трамп «был нужным президентом» в определенное время, но сейчас «в нашей стране беспорядок, а мир в огне».