В Турции вооруженный пистолетом мужчина взял в заложники водителя грузовика и потребовал встречи с министром внутренних дел страны Али Ерликаем. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Инцидент произошел около автотрассы в 100 км от Стамбула. По данным телеканала, патруль жандармерии попробовал остановить грузовик на въезде на трассу, но мужчина, угрожая водителю оружием, потребовал от него продолжать движение. Позднее полицейским предупредительными выстрелами в воздух все же удалось остановить машину. Движение на автобане было перекрыто.

К месту ЧП прибыли дополнительные подразделения полиции. Они вели переговоры с мужчиной, пытаясь уговорить его сдаться. Мужчина в свою очередь включил трансляцию в аккаунте в соцсети и обратился к главе МВД с просьбой разобраться в одной истории. «Я не психически больной. Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации», – заявил мужчина.