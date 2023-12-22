Мужчина захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД Турции новость дополнена
В Турции вооруженный пистолетом мужчина взял в заложники водителя грузовика и потребовал встречи с министром внутренних дел страны Али Ерликаем. Об этом сообщил телеканал Haber Global.
Инцидент произошел около автотрассы в 100 км от Стамбула. По данным телеканала, патруль жандармерии попробовал остановить грузовик на въезде на трассу, но мужчина, угрожая водителю оружием, потребовал от него продолжать движение. Позднее полицейским предупредительными выстрелами в воздух все же удалось остановить машину. Движение на автобане было перекрыто.
К месту ЧП прибыли дополнительные подразделения полиции. Они вели переговоры с мужчиной, пытаясь уговорить его сдаться. Мужчина в свою очередь включил трансляцию в аккаунте в соцсети и обратился к главе МВД с просьбой разобраться в одной истории. «Я не психически больной. Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации», – заявил мужчина.
Позже стало известно, что мужчина сдался властям после телефонного разговора Али Ерликаей. Телекомпания отмечает, что министр обещал помочь разобраться с делом мужчины по имени Фатих, который пожаловался ему на мошенничество и угрозы физической расправы.
Телеканал также сообщает, что глава МВД дал указание одному из представителей аппарата губернатора юго-восточной провинции Газиантеп разобраться с делом Фатиха. Именно на противоправные деяния в этом регионе жаловался он министру.
По последним данным, мужчина задержан и доставлен в управление безопасности провинции Коджаэли на западе Турции для проведения следственных действий.