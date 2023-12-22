Россияне в субботу вечером нанесли массированный удар по жилым кварталам Херсона, в городе возникли пожары, сообщили украинские СМИ.

«Около 18:00 (20:00 по бакинскому – ред.) российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар. Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров. Враг традиционно бил по жилым кварталам», - сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Позже глава Херсонской ОГА Александр Прокудин уточнил, что россияне ударили по критической инфраструктуре Херсона. «Произошел прорыв на газовых сетях. Возник пожар. Также под огнем оказалось одно из медицинских учреждений», - написал он.