Азербайджан поставил в Россию еще 18 тонн яиц

Вторая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена на территорию России, сообщает Россельхознадзор.

«21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», - говорится в сообщении ведомства.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) была ввезена в Россию 19 декабря.

Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.