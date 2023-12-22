В Дагестане беженцам из Газы выдали российские паспорта

Как заявил зампред правительства республики Абдурахман Махмудов, паспорта позволят беженцам «реализовать себя в разных сферах деятельности», а также дают «права, льготы», предусмотренные Конституцией. Это в том числе включает медпомощь, образование, возможность работы.

Первая партия палестинских беженцев, состоящая из 50 человек, прибыла в Дагестан 25 ноября. После прибытия они направились в пункт временного размещения. С этого момента в регион прибыли 150 паленстинцев, в том числе более 70 детей.

Для приема беженцев в республике создали рабочую группу, которой руководит председатель правительства Дагестана Рамазан Джафаров. Он поручил местным госорганам заняться обеспечением жителей сектора Газа медицинским обслуживанием, оформить им документы, трудоустроить и предоставить их детям возможность обучения.