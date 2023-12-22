Власти Италии призвали к переговорам о прекращении войны в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что параллельно с военной поддержкой Украины нужно начать поиск политического решения для прекращения войны. Об этом Крозетто сказал в субботу во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке в Польше, сообщает «Европейская правда».

«Война продолжается уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, который ведет к политическому решению. То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, которая заблокировала российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата с помощью мирных переговоров», заявил министр обороны Италии.

По его словам, то, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а «то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом».