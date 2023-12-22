Лучше поздно, чем никак: США сколачивают антииранскую коалицию горячая тема
О том, что Иран позволяет себе на Ближнем Востоке слишком много, говорилось не раз и не по одному поводу. Из последних: ракетные обстрелы йеменскими хуситами Израиля и их нападения на коммерческие суда в Красном море. Цена этих «шалостей» иранских прокси слишком велика, чтобы на них смотрели сквозь пальцы.
Если раньше причастность Тегерана к действиям хуситов подразумевалась, то теперь Соединенные Штаты прямо о ней заявили. Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон рассказал о том, что Иран давно материально поддерживает хуситов и «поощряет их дестабилизирующие акции», в частности, предоставляет разведывательные данные, необходимые для нападения на гражданские суда. А дальше американский чиновник произнес главное: то, что происходит, является вызовом, «который требует коллективного ответа».
По сути, таким коллективным ответом является операция «Страж процветания», о начале которой было заявлено несколькими днями раньше. Соединенные Штаты интенсифицируют взаимодействие в рамках неформального военного партнерства «Объединенные морские силы», штаб-квартира которого расположена в Бахрейне.
Эта инициатива объединяет 39 государств, которые выделяют определенные силы, действующие под руководством командования 5-го флота ВМС США. Их задача – обеспечить безопасность судоходства в Красном море и Персидском заливе. Непосредственно в операции «Страж процветания» берут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Известно о плотных контактах военного руководства США на эту тему с Саудовской Аравией.
Провозглашенное хуситами намерение атаковать и топить любые суда под израильским флагом или имеющие владельцев-израильтян в отместку за военные действия Израиля в секторе Газа является явным покушением на свободу судоходства и требует адекватного ответа. Потери грузоперевозчиков, вынужденных перенаправлять свои суда по дальнему маршруту, в обход Африканского континента, составили в ноябре-декабре около 35 миллиардов долларов. Никто не намерен нести постоянно такие убытки.
Поскольку информацию о потенциальных целях и оружие, необходимое для атак, хуситы получают от Ирана, адекватным ответом является максимальное прерывание связи между заказчиком-поставщиком и исполнителем-получателем. В рамках совместной морской операции военные корабли коалиции будут сбивать ракеты и дроны, запускаемые хуситами по гражданским судам, но усилия США указывают на то, что рассматриваются варианты активного силового действия в отношении агрессоров.
Не исключена блокада йеменского побережья, которая остановит оружейный поток из Ирана. По сути, о чем и свидетельствует заявление представителя Совета безопасности США, формируется военно-политическая коалиция, потенциально готовая дать отпор Ирану.
В связке «хуситы – исламский режим Ирана» первые являются надежными поставщиками безрассудства и готовности к любым потерям, вторые – источник оружия, технологий и разведданных. Бесполезно апеллировать к рассудку хуситов, но Тегеран вполне рационален в своих провокациях, его-то как раз напугать можно. Чем Штаты с союзниками, судя по всему, и займутся. Лучше поздно, чем никак.