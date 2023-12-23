Александр Караваев, Ильгар Гусейнов 10:00

Двенадцатый пакет антироссийских санкций может стать мощным стимулом для дальнейшего развития цветной металлургии Азербайджана. Уже давно не секрет, что экономические санкции, налагаемые на Россию западным сообществом, серьезным образом стимулируют все сферы российско-азербайджанских экономических отношений - от промышленности и транспорта до роста взаимных поставок продукции, традиционной для рынков двух стран. В то же время постепенно развивается еще одна закономерность: благодаря западным санкциям Азербайджан может занимать те ниши в секторах промышленного производства и сырьевых поставок в Европу, которые до начала российско-украинской войны занимали преимущественно промышленные концерны Российской Федерации. И если раньше этот процесс был особенно заметен в газовой отрасли, то теперь, похоже, очередь дошла до алюминиевой промышленности.

Как стало известно, двенадцатый пакет санкций Евросоюза предполагает ограничения на импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и, что особенно актуально, алюминия, включая алюминиевую проволоку, фольгу и трубы. Введен также запрет на некоторые химические вещества - литиевые батареи и термостаты. Помимо этого, санкционный пакет предполагает запрет на импорт российского сжиженного пропана (СУГ) с годовым переходным периодом. Заметим, кстати, что последнее будет с особым интересом воспринято в Туркменистане, который является довольно крупным поставщиком СУГ (в последние пять лет нефтеперерабатывающий завод в Туркменбаши реализует на внешних рынках в среднем от 270 до 350 тысяч тонн сжиженного пропана в год). А в чем конкретная прибыль, брат? Прежде чем понять, как Азербайджан может воспользоваться открывшимися возможностями, необходимо проанализировать, какую долю рынка занимает российский алюминий и насколько уверенно развивается на Западе тенденция его блокирования.

На данный момент введенные против России санкции в отношении алюминия нельзя считать полными, поскольку по-прежнему сохраняются возможности поставок сырья для плавки алюминия. Однако решение ЕС может стать первым серьезным шагом на пути поэтапного "выпиливания" российского алюминия с европейского рынка. Опыт предыдущих пакетов санкций содержит достаточно прозрачный намек на данную тенденцию. И если это действительно произойдет, то мы можем оказаться в преддверии очередной волны кризиса в мировой цветной металлургии, учитывая, что доля российского гиганта РУСАЛ (Rusal) в мировом производстве алюминия колеблется в зависимости от биржевой стоимости "авиационного металла" от 4 до 6 процентов. А если вывести за скобки производство алюминия в Китайской Народной Республике, то Россия сегодня обеспечивает до 14 процентов мирового производства алюминия. Таким образом, тенденция кризиса уже намечена. По данным ассоциации European Аluminium, в 2022 году объем алюминия российского происхождения составлял 12 процентов от всего импорта Евросоюза, хотя еще в 2018 году он был в два раза больше, доходя до 25 процентов. При этом концерн Rusal через компанию Aughinish Alumin владеет предприятием в Ирландии, которое является крупнейшим в Евросоюзе заводом по переработке сырья, а также еще одним металлургическим заводом в Швеции.

Интересно в этой связи, что Ассоциация European Aluminium, предложив Евросоюзу ввести санкции против российского алюминия, одновременно ходатайствовала о выведении из-под санкций… российского алюминиевого монополиста, концерна "Русал"! Ситуация очень близка к анекдотической – с таким же успехом можно было требовать от Евросоюза введения санкций на импорт российского газа, но при этом не ограничивая деятельность концерна "Газпром". И хотя европейцы, как справедливо отметил колумнист haqqin.az Тенгиз Аблотия, боятся делать резкие шаги, они, тем не менее, постепенно начинают входить в бурные воды новых экономических реалий. Как говорится, лиха беда начало…

Чем богат Азербайджан? Как известно, алюминий можно получить из трех типов руды: бокситов, алунитов и нефелиносодержащих пород (апатитов). Подавляющая доля мирового производства алюминия приходится на переработку бокситов. Особенность заключается в том, что 90 процентов общемировых запасов бокситов сосредоточены в восемнадцати странах с тропическим или субтропическим типами климата - от Гвинеи и Бразилии до Ганы, ЮАР и Индии. Такая географическая фрагментация не случайна, поскольку лучшие бокситовые месторождения, как правило, образуются в результате длительного выветривания алюмосиликатных пород в условиях жаркого и влажного климата. Поэтому даже российский монополист Rusal приобрел и запустил в 2018 году рудник на крупнейшем в мире месторождении бокситов Диан-Диан в Гвинее. По утверждению специалистов, к 2021 году выработка этого рудника должна была доходить ежегодно до 6 миллионов тонн. Отметим также, что практика использование апатитов для выплавки алюминия постепенно снижается и, соответственно, теряет свою экономическую привлекательность. А вот третий вид алюминиевых руд, алуниты, на всем постсоветском пространстве промышленно разрабатываются только в Азербайджане на месторождении Заглик, где после предварительного обогащения их можно перерабатывать в глинозем. Считается, что Заглик — это самое крупное в Европе месторождение алунитов.

Таким образом, благодаря природным ресурсам и развитым магистральным коммуникациям азербайджанские металлурги имеют возможность использовать сразу два типа руды - закупать бокситы и их производные, а также обогащать алуниты для получения глинозема и последующей выплавки. Скорее всего, азербайджанская цветная металлургия может развиваться, используя оба направления - как в модели "замкнутого цикла", то есть добывая сырье и выплавляя продукцию на своей территории, так и в модели "отраслевой кооперации", добывая, обогащая и экспортируя сырье. В прошлом году азербайджанская промышленная корпорация Azeraluminium (ASK) и германская компания Achenbach Buschhutten договорились о создании совместного предприятия на уже существующих мощностях завода в Гяндже. В соответствии с достигнутым соглашением, производственная мощность новых цехов завода составит 105 тысяч тонн алюминиевого проката в год. Речь идет об объеме продукции, которая обеспечит сырьем азербайджанских производителей в автомобильной и судостроительной промышленности, а также в сфере телекоммуникаций и электросетей. Учитывая новую ситуацию на мировых рынках и рост энерговооруженности страны за счет новых источников генерации, алюминиевый завод в Гяндже может масштабировать производство для наращивания присутствия на внешних рынках.

Следует отметить, что Azeraluminium уже имеет опыт поставок продукции группе зарубежных потребителей от России до США. Что же касается общего объема доходов государственного холдинга ASK, то доля экспорта "белого металла" составляет в них 64 процента. Особо отметим, что в 2022 году экспорт азербайджанского алюминия и изделий из него вырос на 66 процентов. Однако в целом, если сравнивать отрасль цветной металлургии с другими неуглеводородными производствами Азербайджана, то по стоимости и объему экспорта производство алюминия редко попадает в ТОП-5. Напомним, по итогам 10 месяцев 2023 года лидерство по экспорту закрепилось за электроэнергией, которая принесла стране 348,1 миллиона долларов (рост в 5,4 раза). Следом идут экспорт томатов (126,1 миллиона долларов, спад на 8 процентов), золота (118,7 миллиона долларов, спад на 17 процентов) и хлопка-сырца (98,2 миллиона долларов, спад 35,4 процента). В то же время, если анализировать данные по отраслям, то в уходящем году устойчивое второе место остается за газо-нефтехимией. Суммарные экспортные поставки полипропилена, сополимеров пропилена первичной формы и полиэтилена возросли в совокупности до 329,5 миллиона долларов.

Успех нефте- и газохимии, который был бы невозможным без наличия сложных высокотехнологичных линий, внушает определенный оптимизм и в сфере алюминиевого производства. Можно утверждать, что национальная алюминиевая промышленность Азербайджана для своего дальнейшего развития обладает всеми кадровыми, финансовыми и технологическими ресурсами. Внешняя кооперация и консолидация Таким образом, в 2024 году Азербайджан будет обладать всеми стартовыми условиями (удачная рыночная конъюнктура, наличие сырья, ввод новых энергогенерирующих мощностей) для придания дополнительного импульса алюминиевой промышленности как серьезного фактора внешнеэкономической активности страны. Любопытно, что первые проекты внешней кооперации в алюминиевой отрасли восстанавливаются по опыту индикативного планирования, практиковавшегося в рамках Советского Союза, но уже в новых условиях международной кооперации.

В июле этого года в рамках заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном было подписано соглашение о намерении Баку инвестировать в реконструкцию алюминиевого завода в Таджикистане. Кроме того, наша страна будет участвовать в привлечении внешнего капитала для реконструкции ОАО "Таджикская алюминиевая компания" (ТАЛКО). Схема будущей промышленной кооперации будет выглядеть следующим образом: из Таджикистана в Азербайджан будут импортироваться алюминий, криолит и фторид алюминия, а из Азербайджана в Таджикистан - глинозем, добываемый из азербайджанских алунитов. Здесь нужно обратить внимание на то, что добыча алунитов и их обогащение до уровня готового сырья, необходимого для производства алюминия, имеет несколько сопутствующих факторов, которые развивают смежные отрасли. Во-первых, ценным сырьем при переработке алунитов являются сульфаты калия - бесхлорные калийные удобрения и серная кислота, потребности в которых Азербайджан удовлетворяет за счет ввоза импортных удобрений. Во-вторых, есть польза и от крупнотоннажных отходов, в частности белитовых шламов, которые могут найти широкое применение в цементном и строительном производстве в новых экономических районах Азербайджана.