В Балакене подросток убил отца

В субботу, 23 декабря, около 13:00 в прокуратуру Балакенского района поступила информация об убийстве Гахрамана Байрамова (1975 г.р.), сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно информации, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что несовершеннолетний Дж.Б. совершил умышленное убийство своего отца Гахрамана Байрамова, нанеся ему ранения колюще-режущим предметом.

В Балакенской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Дж.Б. арестован в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.