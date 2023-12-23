Трамп вызвал Байдена на дебаты: «Как насчет 10 раундов?»
Бывший президент США Дональд Трамп хочет дебатировать с действующим главой Белого дома Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Об этом сам Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.
«О, я буду ждать этого с нетерпением! Как насчет десяти раундов? Как насчет дебатировать десять раз?» - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если они оба выиграют партийные номинации.
Согласно законодательству США, кандидат в президенты может отказаться от участия в дебатах, если посчитает их невыгодными для своего рейтинга.