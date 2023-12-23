Мехрибан Алиева поздравляет Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева.

В публикации говорится: «24.12.2023. С Днем рождения, господин Президент! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, наполненной радостью и светом, удачей и победами! Дай Вам Бог сил и терпения! Мы Вами гордимся и очень любим! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ!».