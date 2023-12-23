Европу ждет нападение России?

В одной из европейских разведок считают, что Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25 года, утверждает немецкое издание Bild со ссылкой на собственный источник.

Согласно сообщению источника, в разведывательной службе считают, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

Речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

По словам сотрудника разведки, российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп вновь займет Белый дом, так как при нем «может произойти все, что угодно».