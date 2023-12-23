В течение последних недель как украинские, так и российские войска страдают от нашествия крыс и мышей на некоторых участках линии фронта. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне.

Нынешняя мягкая осень, достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, возможно, способствовали увеличению популяции грызунов, говорится в обзоре.

Так как на улице стало холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны создают дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой, заявляют британские обозреватели.

Кроме того, грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.

В обзоре говорится, что, по непроверенным данным, в российских подразделениях участились случаи заболеваний, которые военные связывают с проблемой грызунов.