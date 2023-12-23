Исламисты готовили теракты в Европе на Рождество

Исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов, пишет портал Focus-online.

«В связи с предупреждением об опасности для Кельнского собора местная полиция… примет особые меры безопасности», - заявил представитель правоохранительных органов Кельна.

Полиция не будет комментировать подробности в связи с продолжающимся расследованием.

Полиция Вены также сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. В зоне риска находится собор Святого Стефана.