Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:15

После того, как в сентябре в Карабахе была самоликвидирована никем не признанная «Республика Арцах», перебравшиеся в Армению сепаратисты приняли на одной из своих тайных встреч решение воссоздать новую «НКР». Как выясняется, Самвел Шахраманян, последний лидер карабахских сепаратистов, подписавший 28 сентября 2023 года в Ханкенди «указ» о ликвидации так называемой «НКР», осознал ошибочность своего решения и 19 октября в Ереване подписал новый «указ» с целью эксгумировать им же похороненную «республику».

Об этом «указе» сообщил Владимир Григорян, называющий себя «советником» Шахраманяна. По его словам, с 1 января 2024 года члены «правительства НКР» продолжат исполнять свои обязанности, правда, уже на общественных началах. Напомним, что, в соответствии с сентябрьским «указом» Шахраманяна, структуры «НКР» должны были с 1 января наступающего года ПРИОСТАНОВИТЬ свою деятельность. «Уже по этому документу можно считать, что господин Шахраманян отменил подписанный им 28 сентября указ, - подчеркнул советник. - То есть, Республика Арцах, с 1 января 2024 года правительство и все другие органы продолжат свою деятельность». А через несколько часов после заявления Григоряна, «информационный штаб Арцаха» распространил фотографию, на которой Самвел Шахраманян на встрече с «чиновниками, работающими на общественных началах», обсуждает с ними проблемы «народа Арцаха». Как отмечается в сообщении «информационного штаба», Шахраманян официально подтвердил, что подписанный им в сентябре «указ» о роспуске так называемой «НКР» «не имеет юридической силы». Правительственные круги Армении жестко отреагировали на попытку карабахских сепаратистов возродить из пепла «проект НКР», предупредив их о юридических последствиях этого шага. «Кто такой Самвел Шахраманян, чтобы подписывать указ в Ереване? – возмутился секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Оганесян. - В Армении только одно правительство. И любая инициатива, выступающая против этого факта или борющаяся с ним, будет рассматриваться, как антигосударственная деятельность, будет объявлена вне закона и подвергнется со стороны государства самым жестким мерам. Все планы тех, кто стремится вовлечь Армению в новую военную провокацию, будут сорваны, а авторы этих планов будут сурово наказаны».

Жесткое предупреждение Шахраманяну сделала и Лилит Минасян, еще один депутат от правящей партии. «Лица, подписавшие капитуляцию Карабаха, должны хорошо осознавать, что любой документ, подписанный относительно Карабаха в Армении, не имеет юридической силы, - подчеркнула Минасян. - Любой подобный «закон», любое подобное «решение» недействительны. Помимо того, что они являются провокацией, они также не несут в себе никакой полезной ценности. И любая провокация против безопасности Армении должна получить строгий юридический ответ со стороны правоохранительных органов». Депутат Геворг Папоян, также жестко раскритиковавший поведение карабахских сепаратистов, отметил, в частности, что Самвел Шахраманян, как и другие армяне, покинувшие Карабах, может иметь в Армении лишь статус вынужденного переселенца, и не располагает правом подписывать официальные документы.

«В Армении он может подписывать только бумаги и документы личного характера», - заключил Папоян. Один из представителей Кабинета министров Армении отметил, что, коль скоро Шахраманян решил реанимировать «власть НКР», то должен взять на себя и долговые обязательства «Республики Арцах» в размере около одного миллиарда долларов, которые легли на плечи правительства Армении. Еще один депутат от правящей партии, Ваган Алексанян, подчеркнул, что создание «государственной модели внутри Армении» не только не принесет позитивных результатов, но и создаст угрозы безопасности страны. В результате разразившегося скандала, который сопровождался резкой критикой карабахских сепаратистов и предупреждениями со стороны властей Армении, Владимир Григорян объявил, что уходит в отставку с должности «советника».