На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу Шамиля Абдуллаева, Мурада Агаметова, Мурада Гулиева, Фархада Рустамова, Султана Султанова, Наджмеддина Гусейнова, Хикмета Махмудова, Маиса Алиева, Исмаила Исмаилова, Шахрияра Бабаева, Гаджи Мурадова, Аловсата Бахышева и Интигама Асадова. Все они обвиняются в незаконном участии в вооруженных конфликтах за рубежом.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, подсудимые отказались от услуг адвокатов, подчеркнув, что судить их может только Всевышний.

После гособвинитель Орхан Самедов зачитал обвинительное заключение.

Судья уточнил у подсудимых, признают ли они себя виновными. Почти все они ответили отрицательно, заявив, что «шли по пути Аллаха». Частично виновным признал себя лишь Султан Султанов.

Судебный процесс продолжится 1 февраля.

Напомним, информацию о задержании вышеуказанных лиц распространила Служба государственной безопасности. По информации следствия, все они проходили боевую подготовку в Сирии и после воевали в этой стране в составе незаконного вооруженного формирования Taifatul Mansura. В Азербайджан их экстрадировали на основании специального запроса.