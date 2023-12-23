Россия укрепляется на юге Украины

Россияне превращают захваченные города на юге Украины в укрепление крепости. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам Ивана Федорова, город Токмак, который расположен по пути в Мелитополь, со всех сторон уже окружен «крысиными норами оккупантов».

Также он сообщил, что вблизи Мелитополя россияне строят окопы с двух сторон – со стороны Васильевки и Крыма.

Мэр отметил, что еще полгода назад вблизи Мелитополя россияне построили лишь несколько линий обороны, а сейчас там сплошные укрепления.