Хуситы атакуют, американцы реагируют

Два танкера для перевозки нефти, шедшие под флагом Норвегии и Индии, были атакованы беспилотниками в Красном море, сообщает центральное командование ВМС США.

"Судно BLAAMANEN, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что второе судно SAIBABA — принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом — сообщило о столкновении с беспилотником, однако о пострадавших сообщений не поступало.

Подчеркивается также, что американский эсминец "Лабун" "ответил на сигналы бедствия, поступившие в результате этих атак".