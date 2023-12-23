Началась выдача открепительных удостоверений

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается процесс выдачи соответствующими окружными избирательными комиссиями избирателям открепительных удостоверений в связи с внеочередными президентскими выборами.

Согласно Избирательному кодексу, открепительные удостоверения выдаются соответствующими окружными избирательными комиссиями за 25-45 дней до дня голосования. В связи с внеочередными президентскими выборами этот период охватывает 24 декабря-13 января 2024 года.

Отметим, что в Азербайджане внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года.