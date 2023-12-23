В ходе телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что двусторонние дружеские отношения успешно развиваются в различных сферах, была выражена уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Президенты Азербайджана и Беларуси выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между нашими странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться.

Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и здоровья.

*** 11:14



24 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев передал главе нашего государства поздравления с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех сферах, отметили, что регулярные встречи и контакты на высоком уровне вносят вклад в расширение сотрудничества.

Ильхам Алиев еще раз выразил признательность за поздравительное послание, направленное президентом Узбекистана по случаю принятого решения о проведении COP29 в Азербайджане в следующем году.

В свою очередь, президент Узбекистана еще раз поздравил главу нашего государства по этому случаю, расценил это как свидетельство укрепления авторитета Азербайджана на международной арене и проявление уважения к нашей стране.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, была выражена уверенность, что сотрудничество будет еще больше укрепляться, условлено о новых контактах в следующем году.