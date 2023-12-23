В России некому работать

В 2023 году резко вырос дефицит рабочей силы в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.

Как отмечается в материале, если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в текущем году составит примерно 4,8 млн человек. Таким образом, около 91% компаний России заявляют о кадровом голоде.

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков отметил, что не хватает продавцов, водителей и сотрудников строительных и транспортных услуг.

Кроме того, исследование компании «Яков и Партнеры» показало, что нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет 2—4 млн человек.