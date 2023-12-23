Противостояние Туска и Дуды. Столкнется ли Польша с политическим кризисом?

В Польше вспыхнул первый серьезный кризис в отношениях между новым премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Они являются политическими и идеологическими оппонентами, ведь Дуда является выходцем из партии "Право и справедливость", проигравшей октябрьские выборы в парламент и теперь перешедшей в оппозицию.

В своем посте на социальной платформе X Дуда раскритиковал проект государственного бюджета, принятый новой правительственной коалицией, и сообщил, что накладывает на него вето. В частности, его возмутили объемы финансирования "общественных СМИ".

Дуда сообщил, что намерен после Рождества подать в парламент собственный проект госбюджета, в котором, в частности, будут повышены зарплаты учителям и другие расходы.

Руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец назвал заявление Дуды "абсурдным", напомнив, что такое же финансирование "общественные СМИ" получали при предыдущем правительстве, и тогда Дуда не имел ничего против этого.

"Президенту просто нечего сказать. Президент говорит, что подаст какой-то законопроект о бюджете, но это абсолютно не в компетенции президента", - сказал он в комментарии польскому радио.

Правительство Туска пришло к власти в декабре, положив конец восьми годам правления партии "Право и справедливость", от которой в свое время был избран и президент Дуда. Как пишет издание Politico, с самого начала отношения между новым правительством и президентом, имеющим право накладывать вето на законы, были шаткими.

"Дуда четко дал понять, что будет использовать свои президентские полномочия, чтобы помешать новой администрации", – замечает издание.

Тем временем новое правительство начало расследование возможных злоупотреблений со стороны своих предшественников, особенно в отношении медицинских расходов во время эпидемии COVID.