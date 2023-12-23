Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:09

Командующий Корпусом стражей исламской революции заявил, что Средиземное море может быть закрыто, если Соединенные Штаты и их союзники продолжат совершать «преступления» в Газе, сообщили в субботу иранские СМИ, не объяснив, как это произойдет. Тегеран собирается «закрывать» Средиземное море, а в это время 70-летний торговец рыбой поднял национальную волну насмешек и издевательств над властями – это все, что нужно знать о потенциале иранского режима.

Люблю гулять по паркам вечернего Мешхеда. Особенно из-за них, пожилых стариков-иранцев, которые по вечерам тоже выходят на улицы пообщаться, сыграть в нарды или в шахматы. А еще иногда они вместе поют, и так тепло на душе от этого, так хорошо становится. И такая традиция по всей стране, такие вечера стариков - святое. Все началось в середине декабря, когда Садек Банна Мотеджаддед начал петь и танцевать на рынке морепродуктов в городе Рашт в провинции Мазандаран. Более известный как «Садек Буги», «Садек-трубач», из-за другой своей страсти - дудеть в горн в поддержку местной футбольной команды, - он день за днем привлекал толпы людей. Зрители присоединялись к нему в импровизированных уличных танцевальных вечеринках. А он исполнял сатирические куплеты с критикой властей. Его поклонники записывали на телефоны его выступления и выкладывали их в созданный ими канал в Instagram, и по Ирану прокатилась волна флешмобов, когда люди разных возрастов танцевали и подпевали под сатирические куплеты «Садека-трубача». Его вызывали в полицию, предупреждали, пытались припугнуть, но чем можно напугать одинокого старика.

Он победил в противостоянии с властями. На днях Nour News, рупор Высшего совета национальной безопасности, написал: «Когда пение жителя провинции Гилан в общественном месте в городе Рашт вызвало негативную реакцию со стороны некоторых полицейских учреждений, в социальных сетях и киберпространстве возникла волна в его поддержку, придав местному событию национальное и даже международное измерение... Приоритетом сейчас является укрепление национальной солидарности и улучшение человеческого капитала... Поведение некоторых институтов демонстрирует особенно плохой вкус и незрелость при обращении с народными выражениями счастья». Что неудивительно, поскольку победа «Садека-трубача» была предопределена с учетом того, насколько взрывоопасна сейчас внутренняя ситуация в Иране. Сегодня Тегеран не так уверен в себе, как кажется. Положение в стране таково, что власть вынуждена сосредотачиваться на том, чтобы сохранить себя. Социально-экономическая ситуация в Иране является естественным ограничителем амбиций Тегерана на международной арене, превращая воинственные заявления иранских властей в «бумажного льва». Недавно рахбар Али Хаменеи и вовсе шокировал сторонников жесткой линии, заявив, что Иран не считает, что «евреи или сионисты должны быть сброшены в море». И отступления от жесткой линии во внешней политики будут продолжаться. Чтобы сбалансировать бюджет, стране необходимо экспортировать 1,5 миллиона баррелей нефти в день при цене 85 долларов.