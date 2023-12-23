В Риге российских журналистов атаковали гранатой

В Риге на вечеринке журналистов Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату. Мероприятие проходило в местном баре Čē, в нем участвовали также журналисты-эмигранты из других изданий, сообщают Deutsche Welle и телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников издания.

По словам источников, ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и бросил под ноги гостям гранату. Предположительно, это была учебно-имитационная РГД-5. По имеющимся данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, взрыв оглушил нескольких гостей вечера. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Известно, что нападавший уехал на автомобиле. Точная причина произошедшего неизвестна. Журналисты предполагают, что мотивом мог стать бытовой конфликт. Также не исключается, что случившееся связанно с профессиональной деятельностью участников вечеринки.