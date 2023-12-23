ЦАР хочет в БРИКС

Центральноафриканская Республика хотела бы быть членом БРИКС, но нужно быть реалистами, так как для этого ей необходимо соблюсти ряд критериев, которым она пока не отвечает, заявила министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон в интервью «РИА Новости».

«Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет», — сказала Байпо-Темон.

Однако ЦАР, по ее словам, намерена сосредоточиться на том, чтобы «стать страной, восставшей из пепла», страной с потенциалом, который можно использовать. Глава МИД республики подчеркнула, что в экономическом плане ЦАР «очень сильная страна».



«Ненормально, что ЦАР сегодня слабая страна», — добавила она.