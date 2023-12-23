Закир Гасанов соболезнует Гюлеру

24 декабря состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщили в Минобороны.

В ходе беседы генерал-полковник З.Гасанов выразил сожаление в связи с известием о гибели и ранениях военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Ирака 22-23 декабря 2023 года в результате вероломного нападения террористов.