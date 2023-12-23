Минобороны РФ о сбитых истребителях и NASAMS

Российские военные уничтожили пусковые установки ЗРК NASAMS и Crotale-NG иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области Украины. Об этом 24 декабря сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские ПВО сбили четыре украинских самолета за сутки: три Су-27 и один Су-24. Уточняется, что летательные аппараты сбиты в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.