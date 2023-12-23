Министерство труда и социальной защиты населения предоставило в общей сложности 200 квартир и частных домов семьям шехидов и лицам с ограниченными возможностями, получившим увечья на войне.

Недвижимость была предоставлена в бакинском жилом комплексе MİDA "Говсан", городе Гянджа, а также в Агстафинском, Бейлаганском, Джалилабадском, Гедабекском, Имишлинском, Кюрдамирском, Габалинском, Гусарском, Масаллинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Загатальском и Зардабском районах.

На мероприятии, прошедшем в центре DOST №4 документы на квартиры представил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев. В ходе вручения была отмечена государственная забота, оказываемая семьям шехидов и лицам с ограниченными возможностями, получившим увечья на войне.

Меры по обеспечению жильем льготной категории граждан лиц были начаты в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению Гейдара Алиева. После 44-дневной Отечественной войны по указанию главы государства программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с ограниченными возможностями, получивших увечья на войне, была расширена в 5 раз.

Данным категориям граждан в этом году уже предоставлено 1 300, в послевоенный период - 5 800, а всего за прошедший период - 14 600 квартир и частных домов.

Получившие жилплощадь граждане выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.