Азербайджан выиграл 13 матчей в Стамбуле, «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» лидируют в чемпионате ФОТО
Женские юношеские сборные Азербайджана U-16 и U-18 по баскетболу завершили свои сборы в Стамбуле.
Обе команды в сумме провели 14 матчей, в которых одержали 13 побед. В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Бейкоз КББЛ» - Азербайджан U-18 – 55:69
«Эюль Беледийеси» - Азербайджан U-18 - 59:78
«Левентспор» U-15 - Азербайджан U-16 – 50:68
«Эюп Беледийеси» U-16 - Азербайджан U-16 – 46:71
«Северня Кипр Левент» U-16 - Азербайджан U-16 – 76:51.
Тем временем завершился первый круг в Баскетбольной лиге Азербайджана.
Результаты матчей 9-го тура: «Нефтчи» - «Серхедчи» - 88:86, «Хазри» - «Сабах» - 80:84, «Сумгаит» - «Гянджа» - 95:88, «Джалилабад» - «Хырдалан» - 98:90, «Шеки» - «НТД-ИНДИГО» - 54:120.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 17 очков (9 матчей)
2. «НТД-ИНДИГО» - 17 (9)
3. «Хазри» - 16 (9)
4. «Нефтчи» - 15 (9)
5. «Джалилабад» - 13 (9)
6. «Хырдалан» - 13 (9)
7. «Сумгаит» - 12 (9)
8. «Гянджа» - 12 (9)
9. «Серхедчи» - 11 (9)
10. «Шеки» - 9 (9).