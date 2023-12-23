Женские юношеские сборные Азербайджана U-16 и U-18 по баскетболу завершили свои сборы в Стамбуле.

Обе команды в сумме провели 14 матчей, в которых одержали 13 побед. В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Бейкоз КББЛ» - Азербайджан U-18 – 55:69

«Эюль Беледийеси» - Азербайджан U-18 - 59:78

«Левентспор» U-15 - Азербайджан U-16 – 50:68

«Эюп Беледийеси» U-16 - Азербайджан U-16 – 46:71

«Северня Кипр Левент» U-16 - Азербайджан U-16 – 76:51.

Тем временем завершился первый круг в Баскетбольной лиге Азербайджана.