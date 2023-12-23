В Баку ожидается мокрый снег

В Баку и на Апшеронском полуострове 24 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром местами пройдет дождь, на севере Апшерона кратковременно возможен дождь с мокрым снегом, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.



Днем преимущественно будет без осадков. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки будут интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых регионах временами будет туман. В отдельных районах западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 0 до -5° мороза.