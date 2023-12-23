Экс-глава ЦРУ предрек России «дворцовый переворот»

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, будет отстранен от власти в результате государственного переворота из-за войны в Украине, которая «зашла в тупик», заявил бывший руководитель ЦРУ Джек Девайн.

«Это будет сюрприз. Всегда есть то, что мы называем «черным лебедем» (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия - ред.), который появляется ниоткуда. Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что он собирается принять исполнительные меры», - отметил он.

«Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы можем назвать дворцовым переворотом», - добавил Девайн.