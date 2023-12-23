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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, сообщает пресс-служба главы государства. Президент принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции «Агдам» открытого акционерного общества «AзерЭнержи». Президент ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на станции работе. 110/35/10-киловольтная узловая подстанция «Агдам» построена «АзерЭнержи» на территории села Шелли, расположенного на границе Агдамского района с Ходжалинским районом. К узловой подстанции «Агдам» от подстанции «Агдам-1» на расстоянии 10 километров проведена 110-киловольтная двухконтурная линия электропередачи, а над ней внутри громозащитного троса - 24-жильная волоконно-оптическая кабельная линия. Глава государства ввел в действие узловую подстанцию «Агдам».

Кроме того, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого и пятого жилых комплексов, которые будут построены в городе Агдаме. Четвертый комплекс общей площадью почти 14 гектаров охватывает многофункциональную зону. В жилых зданиях, которые будут построены в этом комплексе, будет 1080 квартир общей площадью 137 тысяч квадратных метров. 36 из них - однокомнатные, 363 - двухкомнатные, 484 – трехкомнатные, 197 - четырехкомнатные. Пятый жилой комплекс площадью 12 гектаров будет состоять из зоны озеленения. Комплекс будет создан в соответствии с утвержденным Генеральным планом города. В жилых зданиях, которые будут построены в этом комплексе, в целом будет 1115 квартир. Из них 25 квартир будут однокомнатными, 314 – двухкомнатными, 552 – трехкомнатными, а 224 – четырехкомнатными.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в комплексе «Имарет» в городе Агдам. Глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе. Одним из историко-архитектурных памятников, подвергшихся армянскому вандализму в Агдамском районе, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Этот историко-архитектурный памятник, относящийся к XVIII веку, в отличие от распространенных на территории Азербайджана ханских дворцов, является образцом жилья, несущего в себе черты роскошного дома. Дворец Панахали хана, как и другие культурно-исторические и религиозные памятники, находившиеся на оккупированных территориях, был осквернен захватчиками и подвергнут вандализму. Здесь находились гробницы Панахали хана и других правителей Карабахского ханства - Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, а также могила дочери Мехдигулу хана Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены также другие выдающиеся лица из рода карабахских ханов. После оккупации города Агдам кладбище также подверглось армянскому вандализму. Гробница Ибрагимхалил хана и надгробный памятник дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира Хуршидбану Натаван были разрушены армянами. По соответствующему поручению президента Ильхама Алиева началась работа по восстановлению комплекса «Имарет», где размещался дворец Панахали хана. 4 октября 2022 года главе государства была представлена подготовленная иностранными специалистами концепция восстановления комплекса и началась работа. Согласно концепции, комплекс будет состоять из дворца Панахали хана, гробниц и Парка карабахских скакунов. После восстановления ханский дворец будет функционировать как интерактивный музей.



Предусматривается, что средства для полного восстановления комплекса будут выделены Фондом возрождения Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского городского центрального парка. Парк, который будет заложен согласно новому Генплану города Агдам, охватит территорию площадью 5 гектаров. Проект парка подготовлен с учетом поручений и рекомендаций Президента Ильхама Алиева. Общая территория центрального парка будет разделена на четыре зоны. На городской площади, в Ботаническом саду, луговой и лесной зонах будут созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий. Также будут действовать зоны водных игр, чайхана, объекты отдыха и общественного питания, культурно-обучающие площадки, учебные и оздоровительные объекты, зоны активного отдыха. В Агдамском городском центральном парке, где будут высажены различные виды деревьев и декоративных кустарников, будут созданы все условия для желающих отдохнуть и заняться спортом.

Кроме того, президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам. согласно Генеральному плану Агдама, утвержденному Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, общая протяженность внутренних дорог города составляет 189,7 километра. Начало строительству внутренней дорожной и коммуникационной сети города было положено 4 октября 2022 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Президент Азербайджана заложил фундамент села Гияслы Агдамского района. Глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе. Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет около 400 гектаров. В селе Гияслы планируется расселить 4972 человека. В целом, в селе предусмотрено строительство 1323 частных домов.

Также президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района. глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе. Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет около 178 гектаров. В селе Салахлы Кенгерли планируется расселить 1376 человек. Согласно проекту, здесь будет построено 418 частных домов. Под первый этап строительства кварталов отведен земельный участок площадью 99 гектаров. На первом этапе в селе будут построены 150 частных домов, в которые планируется переселить 850 человек.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию в Агдамском районе после ремонтно-восстановительных работ Хачинчайского водохранилища.



Председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе. Было сообщено, что ремонтно-восстановительные работы проведены на Хачинчайском водохранилище вместе с каналом протяженностью 7 километров.



Расположенное на территории Агдамского района Хачинчайское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1964 году. Общая вместимость водохранилища составляет 23 миллиона кубометров, высота плотины – 44 метра, длина – 940 метров, площадь зеркальной поверхности воды – 176 гектаров. Поскольку территория, где расположено водохранилище, на протяжении 28 лет находилась под оккупацией, возникли серьезные трудности с подачей воды на орошаемые из этого источника земельные участки площадью 7 тысяч гектаров. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели видеоролик, отражающий проделанную работу. Глава государства ввел в действие Хачинчайское водохранилище.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодорога Барда-Агдам.



Фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам – одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, был заложен 28 мая 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что протяженность автодороги, берущей начало в городе Барда, составляет 44,5 километра. Четырехполосная автодорога построена в соответствии с I технической категорией.



Отметим, что 14-километровый участок автомобильной дороги Барда-Агдам проходит через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Барда и Агдам.