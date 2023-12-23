США объявили часть Арктики своей территорией

Соединенные Штаты в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа — продолжения сухопутной территории страны под водой. По данным Bloomberg, он занимает площадь около миллиона квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии, и находится преимущественно в Арктике и Беринговом море.

Данный район приобретает «все большее стратегическое значение». Помимо Америки, на него претендуют Россия и Канада.

По информации издания, за счет расширения шельфа США хотят увеличить доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей, а также к месторождениям нефти и газа.