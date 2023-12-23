Глава строительной компании Eldost поздравляет Ильхама Алиева

Бизнесмен, руководитель строительной компании Eldost Рафиев Гусейн Орудж оглы поздравляет президента Ильхама Алиева.



«Сегодня День Рождения Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева!

Впереди внеочередные президентские выборы…

Глава нашего государства всегда находится там, где должны защищаться наши национальные интересы. В результате этой политики суверенитет и территориальная целостность Азербайджана были объединены с силой и мощью народа и вооруженных сил! За последние 3 года мировые лидеры и организации не смогли представить веских аргументов против главы государства, мировые гиганты не смогли переварить защиту государственных интересов, они кажутся людьми с «болями в животе».

Для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности ШЕХИД отдал свою жизнь, ВЕТЕРАН — здоровье под командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, обеспечившего ПОБЕДУ, защищающего СУВЕРЕНИТЕТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. Я, моя семья и коллектив Eldost Construction с господином ИЛЬХАМОМ АЛИЕВЫМ. Если ШЕХИД отдал свою жизнь, а ВЕТЕРАН - свое здоровье, значит, они справедливо возложили на нас обязанность быть с теми, кто боролся за это дело!

Наша Победа, одержанная под руководством Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева, была подписана кровью бесчисленных Шехидов, и, наконец, для меня это означает, что:

Для меня большая честь быть с господином Ильхамом Алиевым!

Я и возглавляемая мной компания Eldost İnşaat искренне поздравляем Уважаемого господина Президента, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в его многогранной и настойчивой деятельности, направленной на прогресс нашей страны!

Да здравствует Верховный главнокомандующий, господин Президент!!!» — говорится в поздравлении.