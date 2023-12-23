Санду хочет в президенты и Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что намерена принять участие в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году, а также инициировать референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз.

«Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим», — сказала президент.

По словам Санду, за время пребывания на посту главы государства она обязалась «выполнить миссию европейской интеграции». «Я заручилась поддержкой стран - членов [ЕС], и мне нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того чтобы добиться успеха», — добавила она.