В Британии заявили, что Запад не может «проиграть войну России против Украины»

Запад не может себе позволить «проиграть войну России против Украины». Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью изданию The Sunday Times.

В связи с этим британский министр призвал повысить военные бюджеты западных держав.

«К сожалению, мир должен осознать, что нельзя оставаться с бюджетами эпохи после холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных потребностях», – сказал Шэппс.

Глава Минобороны Британии добавил, что проигрыш Украины «может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или в других местах», подразумевая, видимо, гипотетическую атаку Китая на Тайвань.