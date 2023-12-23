ЦАХАЛ заявляет о контроле над севером Газы

Израильская армия утверждает, что добилась почти полного оперативного контроля над северной частью Газы и готовится расширить наземное наступление на другие районы сектора.

Хотя ЦАХАЛ говорит о контроле над севером Газы, Reuters передает, что воздушные удары там продолжаются. По данным агентства, в течение ночи на воскресенье израильтяне бомбили районы города Джабалия, который находится недалеко от северной границы Газы с Израилем.

Жители Джабалии также сообщают, что израильские танки вошли в город и ведут там огонь.



Судя по данным израильских военных, ЦАХАЛ встречает в Газе ожесточенное сопротивление. Армия Израиля объявила, что в боях в секторе погибли еще девять солдат, в результате чего общее число погибших достигло 154. Израиль утверждает, что с момента начала военной операции и вторжения в Газу было арестовано 700 палестинских боевиков.