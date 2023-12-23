Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20:22

Эскалация в южных морях на Ближнем Востоке нарастает с каждым днем. Пришло сообщение, что утром 23 декабря в 10 часов по местному времени дроном, запущенным с территории Ирана, по сообщению Пентагона, был обстрелян груженый сырой нефтью танкер, следовавший из Саудовской Аравии в Индию. Пожар на борту был ликвидирован, обошлось без жертв, но судну причинен определенный «структурный ущерб». Танкер Chem Pluto шел под либерийским флагом, он принадлежит японскому владельцу, а оперирует под управлением нидерландцев. Иран обещал препятствовать Израилю в его попытках использовать морские перевозки в отместку за военную операцию в секторе Газа, но не очень понятно, каким образом обстрелянное судно или груз относятся к Израилю.

То обстоятельство, что не произошло катастрофы с разливом нефти, является скорей счастливой случайностью, как и то, что находившиеся на борту моряки, двадцать граждан Индии и один вьетнамец, не пострадали. На поддержку танкеру выдвинулись индийский самолет береговой охраны и военный корабль, но их помощь в этот раз не понадобилась. Пентагон назвал это нападение седьмой атакой Ирана на коммерческое судно с 2021 года. В тот же день поступила информация от Центрального командования ВМС США о том, что хуситы запустили с контролируемой территории Йемена две противокорабельные баллистические ракеты в зону международного мореплавания в Красном море. В этот раз ни одно судно не пострадало. А американский эсминец Laboon, патрулирующий зону, сбил четыре дрона, запущенных хуситами по американскому судну. Позже один танкер с сырой нефтью был поражен дроном, с другого сообщили о промахе. Танкеры были под флагами Норвегии и Индии. Все это проходит на фоне сообщений, что в воскресенье на вооружение иранского флота на базу ВМС в порту Конарак поступили крылатые ракеты Talaeieh и Nasir, полетная дальность первой - 1000 километров, второй – 100 километров. А накануне бригадный генерал Мохаммад Реза Накди из Корпуса стражей исламской революции заявил, что операциями в Красном море возмездие не ограничится, Израиль и Запад должны приготовиться к тому, что будут заперты в Средиземном море, поскольку Гибралтар и другие проливы будут перекрыты.