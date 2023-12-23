«Карабах» уходит на зимний перерыв с 12-очковым превосходством
Сегодня завершился второй круг азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В центральном матче 18-го тура «Карабах» в гостях обыграл «Зиря» - 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забил Олавио Жуниньо.
Также сегодня «Нефтчи» со счетом 2:0 обыграл «Кяпяз», после чего официально было объявлено о смене главного тренера в бакинской команде. В составе «Нефтчи» отличились Азер Салахлы (8-я минута) и Андре Шиньяшики (71-я).
А утром был доигран матч между «Туран-Товузом» и «Араз-Нахчываном», прерванный вчера из-за упавшего прожектора. Игра была остановлена на 81-й минуте при счете 2:1 в пользу товузцев. В оставшееся время хозяева забили еще один гол и победили 3:1.
Результаты двух других матчей 18-го тура: «Габала» - «Сабах» - 1:0, «Сумгаит» - «Сабаил» - 1:0.
На зимний перерыв «Карабах» уходит с преимуществом в 12 очков над вторым местом. Вряд ли агдамцы упустят чемпионство. А как минимум пять команд будут бороться за две путевки в Лигу конференций.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 41 очко (18 матчей)
2. «Зиря» - 29 (18)
3. «Нефтчи» - 28 (18)
4. «Сумгаит» - 27 (18)
5. «Сабаил» - 26 (18)
6. «Араз-Нахчыван» - 26 (18)
7. «Туран-Товуз» - 22 (18)
8. «Сабах» - 22 (18)
9. «Кяпяз» - 14 (18)
10. «Габала» - 14 (18).