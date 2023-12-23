«Карабах» уходит на зимний перерыв с 12-очковым превосходством

В центральном матче 18-го тура «Карабах» в гостях обыграл «Зиря» - 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забил Олавио Жуниньо.

Также сегодня «Нефтчи» со счетом 2:0 обыграл «Кяпяз», после чего официально было объявлено о смене главного тренера в бакинской команде. В составе «Нефтчи» отличились Азер Салахлы (8-я минута) и Андре Шиньяшики (71-я).

А утром был доигран матч между «Туран-Товузом» и «Араз-Нахчываном», прерванный вчера из-за упавшего прожектора. Игра была остановлена на 81-й минуте при счете 2:1 в пользу товузцев. В оставшееся время хозяева забили еще один гол и победили 3:1.

Результаты двух других матчей 18-го тура: «Габала» - «Сабах» - 1:0, «Сумгаит» - «Сабаил» - 1:0.

На зимний перерыв «Карабах» уходит с преимуществом в 12 очков над вторым местом. Вряд ли агдамцы упустят чемпионство. А как минимум пять команд будут бороться за две путевки в Лигу конференций.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 41 очко (18 матчей)

2. «Зиря» - 29 (18)

3. «Нефтчи» - 28 (18)

4. «Сумгаит» - 27 (18)

5. «Сабаил» - 26 (18)

6. «Араз-Нахчыван» - 26 (18)

7. «Туран-Товуз» - 22 (18)

8. «Сабах» - 22 (18)

9. «Кяпяз» - 14 (18)

10. «Габала» - 14 (18).