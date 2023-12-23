Бен Ходжес: Запад, а не Украина потерпел неудачу

Вооруженные силы Украины не смогли добиться существенного прогресса в ходе контрнаступления, поскольку страны-союзники не предоставили им необходимое вооружение, заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в эфире Silicon Curtain.

«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. <…> Это мы, Запад, а не Украина, потерпели неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали: военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и другой техникой, которая была необходима», — сказал отставной генерал.



Бен Ходжес выразил опасение, что из-за этого война в Украине затянется еще как минимум на год.

США прогнозировали провал контрнаступления ВСУ еще в апреле, выяснилось из утечки секретных документов Пентагона. Американские чиновники подтвердили, что разведка давала пессимистичные оценки, но военные к ней не прислушались, поскольку полагали, что спецслужбы переоценивают потенциал российских войск и их возможности на поле боя.