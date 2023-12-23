Нетаньяху заявил о расширении операций в секторе Газа

Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.



"Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

По словам Нетаньяху, "это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля". "Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца", - добавил он.