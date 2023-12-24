Арестович предлагает России и Украине объединиться и пойти против Запада

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной заявил, что после заключения мира между Украиной и Российской Федерацией нужно подать совместный иск против Запада.

"Теперь будем убивать друг друга сотнями, десятками тысяч за Авдеевку, Часов Яр, еще что. А зачем? Что мы из этого получаем – и Россия, и Украина? Что мы получаем, потеряв тысячи убитыми за два районных центра с обеих сторон? Что такого мы достигли исторически? Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют, глядя, как две обезьянки с ножами прыгают друг на друга? А зачем это нам?" - сказал Арестович.

По его словам, "с Путиным нужно разговаривать" и заключать мир, а после подать иск против западных стран.